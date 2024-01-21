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В Афганистане разбился российский самолет

Фото: в Афганистане разбился российский самолет (wikipedia)
Автор: Наталья Юрченко

Российский частный самолет разбился в Афганистане На его борту было шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и "Росавиацию".

Российский самолет Falcon 10 перестал выходить на связь и исчез с радаров вечером в субботу, 20 января, над Афганистаном (возле границы с Таджикистаном). Как отмечает Reuters, афганская полиция сообщила об авиакатастрофе в северной провинции Бадахшан.

По предварительным данным, на борту находились шесть человек - двое пассажиров и четверо членов экипажа.

"Росавиация" сообщила, что самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). Первоочередным местом вылета был аэропорт Утапао в Таиланде.

Самолет был зарегистрирован в государственном реестре воздушных судов РФ. Он принадлежит ООО "Атлетик Групп" и неназванному частному лицу.

Напомним, на этой неделе в столице Кыргызстана - городе Бишкек - упал военный вертолет Ми-8. Авиакатастрофа произошла на авиабазе "Фрунзе-1".

Также РБК-Украина сообщало, что в Польше упал небольшой самолет. Причиной аварии стал отказ авионики, на борту находились два человека.

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Российская ФедерацияАфганистанРосавиация