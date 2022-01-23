В Афганистане взорвался микроавтобус, есть погибшие и раненые

Руководитель службы скорой помощи в Герате Эбрагим Мохаммади сообщил, что троих раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Сообщается, что бомба была прикреплена к топливному баку микроавтобуса.

В настоящее время ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность за нападение.

Расследование инцидента продолжается.

Отмечается, что этот взрыв стал первым подобным нападением за долгое время в Герате.