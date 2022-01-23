UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Афганистане взорвался микроавтобус, есть погибшие и раненые

Автор: Анна Полисученко

В западной афганской провинции Герат взорвался микроавтобус. Погибли по меньшей мере семь человек и девять были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Руководитель службы скорой помощи в Герате Эбрагим Мохаммади сообщил, что троих раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Сообщается, что бомба была прикреплена к топливному баку микроавтобуса.

В настоящее время ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность за нападение.

Расследование инцидента продолжается.

Отмечается, что этот взрыв стал первым подобным нападением за долгое время в Герате.

Ранее мы писали, что талибы арестовали профессора, который открыто критиковал правительство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан