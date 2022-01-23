В Афганістані вибухнув мікроавтобус, є загиблі і поранені

У Західній афганській провінції Герат вибухнув мікроавтобус. Загинули щонайменше семеро людей і дев'ять були поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Керівник служби швидкої допомоги в Гераті Ебрагім Мохаммаді повідомив, що трьох поранених у важкому стані доставили в лікарню.
Повідомляється, що бомба була прикріплена до паливного баку мікроавтобуса.
В даний час жодне угруповання відразу не взяло на себе відповідальність за напад.
Розслідування інциденту триває.
Відзначається, що цей вибух став першим подібним нападом за довгий час в Гераті.
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