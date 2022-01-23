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В Афганістані вибухнув мікроавтобус, є загиблі і поранені

Автор: Анна Полисученко

У Західній афганській провінції Герат вибухнув мікроавтобус. Загинули щонайменше семеро людей і дев'ять були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Керівник служби швидкої допомоги в Гераті Ебрагім Мохаммаді повідомив, що трьох поранених у важкому стані доставили в лікарню.

Повідомляється, що бомба була прикріплена до паливного баку мікроавтобуса.

В даний час жодне угруповання відразу не взяло на себе відповідальність за напад.

Розслідування інциденту триває.

Відзначається, що цей вибух став першим подібним нападом за довгий час в Гераті.

Раніше ми писали, що таліби заарештували професора, який відкрито критикував уряд.

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Афганистан