В Афганістані вибухнув мікроавтобус, є загиблі і поранені

Керівник служби швидкої допомоги в Гераті Ебрагім Мохаммаді повідомив, що трьох поранених у важкому стані доставили в лікарню.

Повідомляється, що бомба була прикріплена до паливного баку мікроавтобуса.

В даний час жодне угруповання відразу не взяло на себе відповідальність за напад.

Розслідування інциденту триває.

Відзначається, що цей вибух став першим подібним нападом за довгий час в Гераті.