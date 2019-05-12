В Афганистане взорвали полицейский автомобиль

В Афганистане на оживленной дороге Кабула был подорван автомобиль полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Riskmap.

Сообщается, что в результате взрыва полицейского автомобиля по меньшей мере двое сотрудников правоохранительных органов получил ранения. Сам автомобиль, который принадлежал Управлению уголовного розыска, полностью сгорел.

Взрывное устройство в момент взрыва было размещено под автомобилем. Полиция оцепила место происшествия и устанавливает детали инцидента.

Фото: взрыв полицейского автомобиля в Кабуле (twitter.com/Badr_ul_huda)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кабуле в результате взрыва погибли девять человек. В ходе атаки погибли один военнослужащий специального подразделения, четыре сотрудника охраны полиции общественной безопасности, один охранник неправительственной организации и трое мирных жителей.

Напомним, что в Афганистане в результате нападения на полицейское управление в провинции Баглан погибли 13 полицейских, еще 55 человек получили ранения. В атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан участвовали по меньшей мере восемь боевиков движения "Талибан".