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В Афганістані підірвали поліцейський автомобіль

Новини » Надзвичайні події    12.05.2019 - 16:59
В Афганістані підірвали поліцейський автомобіль
Фото: вибух поліцейського автомобіля в Кабулі (twitter.com/Badr_ul_huda)

Постраждало щонайменше 2 правоохоронця

В Афганістані на жвавій дорозі Кабула був підірваний автомобіль поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Riskmap.

Повідомляється, що в результаті вибуху поліцейського автомобіля щонайменше двоє співробітників правоохоронних органів отримали поранення. Сам автомобіль, який належав Управлінню карного розшуку, повністю згорів.

Вибуховий пристрій в момент вибуху було розміщено під автомобілем. Поліція оточила місце події і встановлює деталі інциденту.

 

Фото: вибух поліцейського автомобіля в Кабулі (twitter.com/Badr_ul_huda)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кабулі в результаті вибуху загинули дев'ять осіб. В ході атаки загинули один військовослужбовець спеціального підрозділу, чотири співробітника охорони поліції громадської безпеки, один охоронець неурядової організації і троє мирних жителів.

Нагадаємо, що в Афганістані в результаті нападу на поліцейське управління в провінції Баглан загинули 13 поліцейських, ще 55 отримали поранення. В атаці на управління поліції в місті Пулі-Хумрі на півночі провінції Баглан брали участь щонайменше вісім бойовиків руху "Талібан".

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