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В Афганистане увеличилось число погибших на митинге против талибов

Автор: РБК-Украина

В афганской провинции Нангархар талибы обстреляли митингующих в поддержку национального флага. В результате погибли три человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что протестующие сопротивлялась замене государственного флага Афганистана в городе знаменем талибов.

"Мы знаем, что они снова подняли флаг на площади в Джелалабаде. Были столкновения с талибами с сообщениями о стрельбе, а также что несколько человек были убиты и ранены", - сообщил репортер Al Jazeera Роб Макбрайд

Репортер местного информационного агентства Бабрак Амирзада сообщил, что он и телеоператор другого агентства были избиты талибами, когда они пытались освещать протест.

Напомним, что боевики движения «Талибан» открыли огонь по участникам митинга в провинции Нангархар в поддержку национального флага Афганистана.

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ТалибанАфганистан