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В Афганістані збільшилася кількість загиблих на мітингу проти талібів

Автор: РБК-Україна

В афганській провінції Нангархар таліби обстріляли мітингувальників на підтримку національного прапора. В результаті загинули три людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Повідомляється, що протестувальники чинили опір заміні державного прапора Афганістану на прапор талібів.

"Ми знаємо, що вони знову підняли прапор на площі в Джелалабаді. Були зіткнення з талібами з повідомленнями про стрілянину, а також що кілька людей були вбиті і поранені", - повідомив репортер Al Jazeera Роб Макбрайд

Репортер місцевого інформаційного агентства Бабрак Амірзада повідомив, що він і телеоператор іншого агентства були побиті талібами, коли вони намагалися висвітлювати протест.

Нагадаємо, що бойовики руху " Талібан"відкрили вогонь по учасниках мітингу в провінції Нангархар на підтримку національного прапора Афганістану.

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ТалібанАфганистан