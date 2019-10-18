ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Афганістані збільшилося число загиблих при вибухах у мечеті

Новини » Надзвичайні події    18.10.2019 - 16:29
В Афганістані збільшилося число загиблих при вибухах у мечеті
Фото: в Афганістані збільшилося число загиблих при вибухах мечеті (Pajhwok)

Відповідальність за теракт поки ніхто не взяв

Число загиблих в результаті вибухів у мечеті в Афганістані збільшилася до 31. Про це повідомляє інформаційне агенство Pajhwok.

Раніше повідомлялося про 17 загиблих і 50 поранених в результаті вибуху в мечеті в афганській провінції Нангархар. Трагедія сталася під час п'ятничної молитви.

"Місцеві органи охорони здоров'я повідомили, що 31 тіло і десятки поранених були відправлені до лікарні", - повідомило агентство в Twitter.

Поки жодне угрупування, що діє в регіоні, не взяло на себе відповідальність за те, що трапилося.

Нагадаємо, у провінції Нангархар прогриміли два вибухи. Місцеве інформаційне агентство Pajhwok повідомило, що масове вбивство могло стати наслідком мінометного обстрілу, а не вибухів. У той же час телеканал 1 TV повідомив про вибух бомби всередині храму.

РБК-Україна повідомляло раніше, що в Афганістані в місті Джалабад у армійському автобусі стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше десять осіб, ще 27 отримали поранення.

В Афганістані в мечеті прогриміли вибухи, 17 осіб загинули В Афганістані стався вибух, є жертви
Новини України АфганистанЖертвыВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся