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В Афганистане убили двух женщин-судей Верховного суда

Автор: Инна Собора

В столице Афганистана Кабуле погибли две женщины-судьи Верховного суда. Их служебный автомобиль обстреляли, когда они направлялись на работу.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

Городская полиция подтвердила, что в результате нападения были ранены третья женщина-судья и водитель автомобиля.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Представитель Талибана отверг причастность движения к нападению.

Афганские власти сообщили, что в настоящее время в стране насчитывается около 250 женщин-судей и около 400 женщин-прокуроров.

Ранее боевики в Афганистане убили защитницу прав женщин и ее брата. Группа боевиков ехала на мотоцикле, после чего совершила нападение на женщину.

Напомним, в конце ноября в результате двойных взрывов в центральной афганской провинции Бамиан погибли 14 человек. Еще 45 получили ранения.

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