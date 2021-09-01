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В Афганистане тысячи людей пытаются покинуть страну через сухопутные границы

Автор: Тиберий Юрик

Тысячи жителей Афганистана скопились у пограничных переходов с Пакистаном и Ираном в надежде покинуть страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что на данный момент аэропорт Кабула не работает, поэтому тысячи афганцев, которые опасаются репрессий с стороны "Талибана", скопились на границе Афганистана с Пакистаном, Ираном и странами Центральной Азии.

В частности, в городе Торкхам большое количество людей ожидают открытия пограничного пункта. Также, по словам очевидцев тысячи людей также собрались на посту Ислам-Кала на границе с Ираном.

Напомним. что Совет безопасности ООН принял резолюцию с призывом к талибам не мешать жителям Афганистана и иностранцам покинуть страну.

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ТалибанАфганистан