В Афганистане тысячи людей пытаются покинуть страну через сухопутные границы

Тысячи жителей Афганистана скопились у пограничных переходов с Пакистаном и Ираном в надежде покинуть страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что на данный момент аэропорт Кабула не работает, поэтому тысячи афганцев, которые опасаются репрессий с стороны "Талибана", скопились на границе Афганистана с Пакистаном, Ираном и странами Центральной Азии.

В частности, в городе Торкхам большое количество людей ожидают открытия пограничного пункта. Также, по словам очевидцев тысячи людей также собрались на посту Ислам-Кала на границе с Ираном.