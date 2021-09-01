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В Афганістані тисячі людей намагаються покинути країну через сухопутні кордони

Автор: Тіберій Юрик

Тисячі жителів Афганістану скупчилися біля прикордонних переходів з Пакистаном та Іраном в надії покинути країну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що наразі аеропорт Кабула не працює, тому тисячі афганців, які побоюються репресій з боку "Талібану", скупчилися на кордоні Афганістану з Пакистаном, Іраном і країнами Центральної Азії.

Зокрема, в місті Торкхам велика кількість людей очікують відкриття прикордонного пункту. Також, за словами очевидців тисячі людей також зібралися на посту Іслам-калу на кордоні з Іраном.

Нагадавши. що Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію із закликом до талібів не заважати жителям Афганістану та іноземцям покинути країну.

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ТалібанАфганистан