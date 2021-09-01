В Афганістані тисячі людей намагаються покинути країну через сухопутні кордони

Тисячі жителів Афганістану скупчилися біля прикордонних переходів з Пакистаном та Іраном в надії покинути країну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відзначається, що наразі аеропорт Кабула не працює, тому тисячі афганців, які побоюються репресій з боку "Талібану", скупчилися на кордоні Афганістану з Пакистаном, Іраном і країнами Центральної Азії.

Зокрема, в місті Торкхам велика кількість людей очікують відкриття прикордонного пункту. Також, за словами очевидців тисячі людей також зібралися на посту Іслам-калу на кордоні з Іраном.