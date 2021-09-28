В Афганистане талибы запретили мужчинам брить бороды. Это заявили в департаменте добродетели и порока провинции Гильменд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.
“Талибан” запретил парикмахерам в провинции Гильменд брить бороды клиентам и ставить музыку во время работы.
“Брить бороды и играть музыку в парикмахерских и общественных банях строго запрещено. Если выяснится, что в парикмахерской или общественной бане кто-то сбрил бороду или там играла музыка, с виновными будут поступать в соответствии с законами шариата, и у них не будет права жаловаться”, - говорится в заявлении.
Ранее мы писали, что "Талибан" разрешит женщинам выходить на улицу, но запретит музыку.