В Афганистане талибы запретили мужчинам брить бороды. Это заявили в департаменте добродетели и порока провинции Гильменд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN .

“Талибан” запретил парикмахерам в провинции Гильменд брить бороды клиентам и ставить музыку во время работы.

“Брить бороды и играть музыку в парикмахерских и общественных банях строго запрещено. Если выяснится, что в парикмахерской или общественной бане кто-то сбрил бороду или там играла музыка, с виновными будут поступать в соответствии с законами шариата, и у них не будет права жаловаться”, - говорится в заявлении.