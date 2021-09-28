В Афганістані таліби заборонили чоловікам голити бороди. Це заявили в Департаменті чесноти і пороку провінції Гільменд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN .

"Талібан" заборонив перукарям в провінції Гільменд голити бороди клієнтам і ставити музику під час роботи.

"Голити бороди і грати музику в перукарнях і громадських лазнях суворо заборонено. Якщо з'ясується, що в перукарні або громадській лазні хтось збрив бороду або там грала музика, з винними будуть надходити відповідно до законів шаріату, і у них не буде права скаржитися", - йдеться в заяві.