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В Афганістані таліби заборонили чоловікам голити бороди

Автор: Анна Полисученко

В Афганістані таліби заборонили чоловікам голити бороди. Це заявили в Департаменті чесноти і пороку провінції Гільменд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

"Талібан" заборонив перукарям в провінції Гільменд голити бороди клієнтам і ставити музику під час роботи.

"Голити бороди і грати музику в перукарнях і громадських лазнях суворо заборонено. Якщо з'ясується, що в перукарні або громадській лазні хтось збрив бороду або там грала музика, з винними будуть надходити відповідно до законів шаріату, і у них не буде права скаржитися", - йдеться в заяві.

Раніше ми писали, що "Талібан" дозволить жінкам виходити на вулицю, але заборонить музику.

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ТалібанАфганистан