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В Афганистане талибы напали на полицейских, погибли более 20 полицейских

Новости » Происшествия    26.11.2018 - 10:32
В Афганистане талибы напали на полицейских, погибли более 20 полицейских
Фото: "Талибан" (Paula Bronstein/Getty Images)

Кроме того, еще 5 полицейских получили ранения

В результате столкновения с боевиками группировки "Талибан" в провинции Фарах (Афганистан) погибли 22 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pajhwok.

Инцидент произошел вчера, 25 ноября. Боевики организовали засаду и напали на колону из пяти машин правоохранителей, которые двигались в Лаш ва Джувайн.

На месте назначения должен был быть представлен новый глава полиции провинции.

В результате перестрелки он погиб. Всего сообщается о 22 погибших и 5 раненых.

Как писало РБК-Украина, посланец Соединенных Штатов Америки по вопросу мирных переговоров в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что пока не смог договориться с движением "Талибан" о сроках и условии завершения войны в стране.

Напомним, в Афганистане вследствие столкновения террористической организации "Талибан" с военными погибли 25 человек, среди жертв 15 гражданских.

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Новости Украины ТалибанбоевикиАфганистанатака
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