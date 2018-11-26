В Афганістані таліби напали на поліцейських, загинули понад 20 поліцейських

Фото: "Талібан" (Paula Bronstein/Getty Images)

Крім того, ще 5 поліцейських отримали поранення

В результаті зіткнення з бойовиками угрупування "Талібан" в провінції Фарах (Афганістан) загинули 22 співробітників правоохоронних органів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pajhwok.

Інцидент стався вчора, 25 листопада. Бойовики організували засідку і напали на колону з п'яти машин правоохоронців, які рухалися в Лаш ва Джувайн.

На місці призначення повинен був бути представлений новий глава поліції провінції.

В результаті перестрілки він загинув. Всього повідомляється про 22 загиблих і 5 поранених.

Як повідомляло РБК-Україна, посланець Сполучених Штатів Америки щодо мирних переговорів в Афганістані Залмай Халілзад заявив, що поки не зміг домовитися з рухом "Талібан" строки та умови завершення війни в країні.

Нагадаємо, в Афганістані внаслідок зіткнення терористичної організації "Талібан" з військовими загинули 25 осіб, серед жертв 15 цивільних.