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В США заявили о безрезультатности переговоров с "Талибаном"

Новости » Политика    19.11.2018 - 14:17
В США заявили о безрезультатности переговоров с "Талибаном"
Фото: Залмай Халилзад (defense.gov)

Американский дипломат пытался убедить афганских талибов прекратить боевые действия до апреля 2019

Посланец Соединенных Штатов Америки (США) по вопросу мирных переговоров в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что пока не смог договориться с движением "Талибан" о сроках и условии завершения войны в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, американский дипломат пытался убедить афганских талибов прекратить боевые действия до апреля 2019 года, что позволило бы на то время полностью вывести американские войска из страны.

По мнению американского генерала Джозефа Данфорда, талибы в Афганистане пока "не проигрывают" войну.

В частности, в докладе американского правительства по состоянию на октябрь 2018 года говорится, что если под контролем афганского правительства в 2015 году находилось 72% территории страны, то сейчас этот показатель составляет лишь 58%.

Напомним, в Афганистане вследствие столкновения террористической организации "Талибан" с военными погибли 25 человек, среди жертв 15 гражданских.

Ранее, 1 ноября, по меньшей мере 12 военных погибли во время атаки талибов на военную базу в городе Баглан. Кроме того, в результате детонации бомбы, заложенной боевиками, погибли 4 гражданских, которые помогали выносить тела военных.

 

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