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В Афганістані здійснена спроба підриву голови району, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    18.05.2019 - 13:40
В Афганістані здійснена спроба підриву голови району, є загиблі
Фото: війна в Афганістані (twitter.com/SputnikInt)

Внаслідок вибуху 5 осіб загинуло, ще 20 отримали поранення

Прес-секретар губернатора провінції Герат Гелані Фардах повідомив, що на заході провінції стався вибух, який призвів до загибелі 5 осіб, серед яких діти, ще 20 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pajhwok.

Фархад розповів, що вибух стався в районі Обе. Серед поранених є і глава адміністрації району.

Бомба була закладена на мотоцикл біля дороги і мала дистанційне керування. Сам вибух був проведений в той момент, коли автомобіль голови району проїжджав повз головного ринку району.

В даний час жодне з угрупувань не взяла відповідальність за напад.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Афганістані підірвали поліцейський автомобіль. В результаті вибуху поліцейського автомобіля щонайменше двоє співробітників правоохоронних органів отримали поранення, сам автомобіль, який належав Управлінню карного розшуку, повністю згорів.

Нагадаємо, що у Кабулі в результаті вибуху загинули дев'ять осіб. В ході атаки загинули один військовослужбовець спеціального підрозділу, чотири співробітника охорони поліції громадської безпеки, один охоронець неурядової організації і троє мирних жителів.

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