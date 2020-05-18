В Афганистане смертник атаковал здание спецслужбы, есть погибшие

Сегодня, 18 мая, в афганской провинции Газни террорист-смертник взорвал машину Humvee вблизи здания местного подразделения Национального управления безопасности (NDS). В результате взрыва 7 человек погибли и еще более 40 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tolo News.

Как сообщается, террорист-смертник совершил теракт около 4:30 утра по местному времени (6.00 по Киеву). Большинство жертв - работники NDS. Пока ни одна из вооруженных группировок, действующих на территории Афганистана не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, 12 мая в Афганистане произошло два террористических нападения - на больницу в Кабуле и похоронную церемонию в провинции Нангархар.

Кроме того, количество жертв и пострадавших во время взрыва на похоронах в Афганистане выросло до 32, 103 ранены. Бомба взорвалась на похоронах главы полиции одного из районов.

РБК-Украина ранее сообщало, что в Афганистане задержали главу местной ячейки "Исламского государства" Аслама Фаруки. Вместе с ним были задержаны еще 19 джихадистов.