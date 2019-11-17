В Афганистане сдались почти 250 террористов "Исламского государства"

Более 240 боевиков и сторонников террористической организации "Исламское государство" (ИД) сдались правоохранителям на востоке Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщается, за последние три дня в целом 241 участник и сторонник ИГ, в том числе 71 мужчина, 63 женщины и 107 детей, сдались афганским правоохранителям в районах Ачин и Мохман-Дара провинции Нангархар.

Кроме того, бывшие боевики передали правоохранителям 67 единиц оружия. Чиновники отмечают, что это крупнейшая в регионе группа, которая сдавалась за последние два года. В самой ИГ пока не комментируют данную информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции задержали 25 родственники убитого главаря террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакра аль-Багдади. Спецоперации по задержанию проходили сразу в нескольких провинциях. Четверо задержанных уже были арестованы по обвинениям в участии в ИГ. Других родственников главаря ИГ депортируют.

Также РБК-Украина писало, что на этой неделе Служба безопасности Украины в Киевской области задержала одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство". Террорист находится под екстрадиционным арестом.