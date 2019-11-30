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В Афганистане в результате взрыва погиб командующий войск

Новости » Происшествия     30.11.2019 - 09:26
В Афганистане в результате взрыва погиб командующий войск
Фото: Захіргул Мукбіл (twitter.com / TOLOnews)

Погиб командующий пограничными войсками Афганистана

В Афганистане в результате взрыва в провинции Гильменд погиб командующий пограничными войсками, генерал Захиргул Мукбил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TOLOnews в Twitter.

По данным представителя губернатора провинции, генерал Мукбил погиб в результате взрыва придорожной бомбы. Также от взрыва пострадали трое сотрудников сил безопасности Афганистана.

В настоящее время подробности инцидента, повлекшего смерть афганского командующего, не приводятся.

В Афганистане в результате взрыва погиб командующий войск

Напомним, 24 ноября произошел взрыв в афганской столице Кабуле. Было известно, что 7 человек погибли и еще 10, включая четырех иностранцев, получили ранения. Позже выяснилось, что среди погибших в результате взрыва был сотрудник миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA).

Также РБК-Украина писало, что в афганской провинции Логар произошла авария военного вертолета Chinook, в котором находились военнослужащие США. В результате катастрофы погибли двое американских военных. Инцидент произошел к югу от Кабула. В "Талибане" утверждали, что это якобы они причастны к аварии.

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