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В Афганистане разбился военный вертолет, есть погибшие

Новости » Происшествия     20.11.2019 - 08:42
В Афганистане разбился военный вертолет, есть погибшие
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В результате инцидента погибли 2 военных

В Афганистане в провинции Логар произошла авария военного вертолета Chinook, в результате чего погибли 2 америкаських военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, инцидент произошел к югу от афганской столицы Кабула. Сейчас причина аварии вертолета не установлена. Однако известно, что в результате происшествия погибли двое военных из США.

"Причина аварии (вертолета - ред.) выясняется, но, по предварительным данным, нет оснований считать, что она была вызвана вражеским огнем", - говорится в сообщении.

Кроме того, представитель радикальной группировки "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что к аварии военного вертолета причастны талибы. Но подтвердить причастность "Талибана" не удалось.

"Вчера вечером американский вертолет Chinook был сбит и полностью уничтожен, пытаясь осуществить рейд на позиции талибов в провинции Логар", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи группы островов Токти, которые являются предметом территориального спора между Японией и Южной Кореей, разбился вертолет, на борту которого находились 7 человек. Экипаж и пассажиры вертолета пропали без вести, сейчас ведутся поиски.

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