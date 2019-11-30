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В Афганістані в результаті вибуху загинув командувач військ

Новини » Надзвичайні події     30.11.2019 - 09:26
В Афганістані в результаті вибуху загинув командувач військ
Фото: Захіргул Мукбіл (twitter.com / TOLOnews)

Загинув командувач прикордонними військами Афганістану

У Афганістані в результаті вибуху в провінції Гільменд загинув командувач прикордонними військами, генерал Захіргул Мукбіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TOLOnews в Twitter.

За даними представника губернатора провінції, генерал Мукбіл загинув в результаті вибуху придорожньої бомби. Також від вибуху постраждали троє співробітників сил безпеки Афганістана.

Наразі подробиці інциденту, що спричинив смерть афганського командувача, не наводяться.

В Афганістані в результаті вибуху загинув командувач військ

Нагадаємо, 24 листопада стався вибух у афганській столиці Кабулі. Було відомо, що 7 осіб загинули і ще 10, включаючи чотирьох іноземців, отримали поранення. Пізніше з'ясувалося, що серед загиблих в результаті вибуху був співробітник місії ООН по сприянню Афганістану (UNAMA).

Також РБК-Україна писало, що у афганській провінції Логар сталася аварія військового вертольоту Chinook, в якому перебували військовослужбовці США. В результаті катастрофи загинули двоє американських військових. Інцидент стався на південь від Кабула. У "Талібані" стверджували, що це нібито вони причетні до аварії.

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