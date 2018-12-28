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В Афганистане в результате удара беспилотника погиб спикер ИГИЛ

Новости » Происшествия    28.12.2018 - 04:17
В Афганистане в результате удара беспилотника погиб спикер ИГИЛ
Фото: афганские военные (flickr.com/Defence Images)

Военные США подтвердили заявление афганской армии о ликвидации представителя исламистов

В Афганистане в результате удара с беспилотного аппарата погиб действующий спикер местного подразделения экстремистской группировки "Исламское государство". Об этом сообщили в Армии Афганистана, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно официальному заявлению, Султан Азиз Азам был ликвидирован 26 декабря день в "убежище "Исламского государства" в районе Пачирагам провинции Нангаргар на востоке страны, когда, "действуя на основании данных разведки, самолеты, какие не уточняем, ударили" по нему.

Заместитель пресс-секретаря Министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими, со своей стороны, сообщил, что Султан Азиз Азам, кроме работы представителя группировки "Исламское государство", отвечал за рекрутирование боевиков для громких нападений в городах, преимущественно на государственных служащих и силовиков.

Военные США подтвердили заявление афганской армии о ликвидации представителя исламистов, уточнив, что это произошло еще 23 декабря.

По их данным, в результате удара был убит еще один боевик группировки.

Как отмечает издание, Султан Азиз Азам до вступления в ряды «Исламского государства» был журналистом и поэтом, популярным в Джалалабаде, центре провинции Нангаргар.

Напомним, 24 декабря, в Кабуле после взрыва возле Министерства общественных работ боевики ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей

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