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В Афганістані внаслідок удару безпілотника загинув речник ІДІЛ

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 04:17
В Афганістані внаслідок удару безпілотника загинув речник ІДІЛ
Фото: афганські військові (flickr.com/Defence Images)

Військові США підтвердили заяву афганської армії про ліквідацію речника ісламістів

В Афганістані наслідок удару з безпілотного апарату загинув чинний речник місцевого підрозділу екстремістського угруповання "Ісламська держава". Про це повідомили в Армії Афганістану, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Відповідно до офіційної заяви, Султан Азіз Азам був ліквідований 26 грудня дня у "криївці "Ісламської держави" в районі Пачираґам провінції Нанґаргар на сході країни, коли, "діючи на підставі даних розвідки, літаки, які не уточнюємо, вдарили" по ньому.

Заступник прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ Афганістану Насрат Рахімі, зі свого боку, повідомив, що Султан Азіз Азам, крім роботи речника угруповання "Ісламська держава", відповідав за рекрутування бойовиків для гучних нападів у містах, переважно на державних службовців і силовиків.

Військові США підтвердили заяву афганської армії про ліквідацію речника ісламістів, уточнивши, що це сталося ще 23 грудня.

За їхніми даними, внаслідок удару був убитий ще один бойовик угруповання.

Як зазначає видання, Султан Азіз Азам до вступу до лав «Ісламської держави» був журналістом і поетом, популярним у Джалалабаді, центрі провінції Нанґаргар.

Нагадаємо, 24 грудня, в Кабулі після вибуху біля Міністерства громадських робіт бойовики увірвалися в урядову будівлю і взяли в заручники мирних жителів

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