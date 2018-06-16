Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Афганистане в результате теракта погибли 26 человек

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 18:27
Фото: боевики Талибана (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)
Фото: боевики Талибана (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)

Взрывчатка была заложена в автомобиль

В Афганистане во время встречи членов группировки "Талибан" и представителей правоохранительных органов страны произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 26 человек, передает агентство Reuters.

Так, указано, что взрыв произошел в провинции Нангархар (административный центр провинции - город Джелалабад). По данным правоохранительных органов, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Отмечается, что в Кабуле прошла встреча главы министерства внутренних дел страны Ваиса Ахмада Бармака с членами группировки "Талибан".

Напомним, 7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня с террористической группировкой "Талибан" на срок с 27 дня Рамадана, то есть 11 июня, по пятый день Ураза-Байрам, то есть 20 июня. Таким образом, власти страны демонстрируют готовность к переговорам с "Талибаном". Вместе с тем правительство Афганистана продолжит борьбу с боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Лидер "пакистанских талибов" ликвидирован в результате авиаудара США В Кабуле возле правительственных учреждений подорвался смертник, есть погибшие
Теги публикации: Талибан, погибшие, Афганистан, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Стало известно, кому принадлежит брошенный на трассе Киев-Днепр спорткар
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Прыгайте, бегите, куда сможете": очевидцы рассказали подробности ЧП в аэропорту "Киев" (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь