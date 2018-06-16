В Афганистане в результате теракта погибли 26 человек

Взрывчатка была заложена в автомобиль

В Афганистане во время встречи членов группировки "Талибан" и представителей правоохранительных органов страны произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 26 человек, передает агентство Reuters.

Так, указано, что взрыв произошел в провинции Нангархар (административный центр провинции - город Джелалабад). По данным правоохранительных органов, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Отмечается, что в Кабуле прошла встреча главы министерства внутренних дел страны Ваиса Ахмада Бармака с членами группировки "Талибан".

Напомним, 7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня с террористической группировкой "Талибан" на срок с 27 дня Рамадана, то есть 11 июня, по пятый день Ураза-Байрам, то есть 20 июня. Таким образом, власти страны демонстрируют готовность к переговорам с "Талибаном". Вместе с тем правительство Афганистана продолжит борьбу с боевиками террористической группировки "Исламское государство".