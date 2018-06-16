В Афганістані у результаті теракту загинули 26 людей

Вибухівка була закладена в автівку

В Афганістані під час зустрічі членів угруповання "Талібан" та представників правоохоронних органів країни стався вибух, у результаті якого загинули щонайменше 26 людей, передає агентство Reuters.

Так, вказано, що вибух стався у провінції Нангархар (адміністративний центр провінції - місто Джелалабад). За даними правоохоронних органів, вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.

Зазначається, що в Кабулі пройшла зустріч очільника міністерства внутрішніх справ країни Ваіса Ахмада Бармака з членами угруповання "Талібан".

Нагадаємо, 7 червня президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про припинення вогню з терористичним угрупуванням "Талібан" на строк із 27 дня Рамадану, тобто 11 червня, по п'ятий день Ураза-Байрам, тобто 20 червня. Таким чином, влада країни демонструє готовність до переговорів з "Талібаном". Разом з тим уряд Афганістану продовжить боротьбу з бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава".