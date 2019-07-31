В Афганистане в результате подрыва на мине автобуса погибли 34 человека

На западе Афганистана из-за подрыва автобуса на придорожной мине погибли 34 человека, еще 17 человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Взрыв произошел в среду утром на территории уезда Бала Булук, вблизи селения Ааб-Хорма, провинции Фарах на трассе Кабул - Герат - Кандагар.

Сообщается, что среди погибших есть женщины и дети.

Напомним, ранее на юге Афганистана в городе Кандагар произошел взрыв возле здания полиции, в результате которого девять человек погибли. 60 человек получили ранения. По информации местной полиции, перед зданием управления взорвался автомобиль. Кроме того, после взрыва были слышны звуки стрельбы. Радикальное движение "Талибан" взял на себя ответственность за взрыв.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате нападения боевиков на гостиницу в провинции Бадгиз на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 8 человек.

Также в округе Карах провинции Герат на западе Афганистана были убиты 19 человек, в том числе девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь движения "Талибан" Муллах Гоусудинг и девять других боевиков.