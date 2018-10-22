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В Афганістані в результаті нападу Талібану був поранений генерал армії США

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 21:17
Фото: таліби (YouTube screenshot)
Фото: таліби (YouTube screenshot)

Постраждав бригадний генерал Джеффрі Смайлі, який відповідав за військову дорадчу місію НАТО в Афганістані

Генерал армії США був поранений під час нападу Талібану в зоні підвищеної безпеки в провінції Кандагар. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Бригадний генерал Джеффрі Смайлі, який відповідав за військову дорадчу місію НАТО в Афганістані, постраждав в результаті вогнепального поранення під час атаки.

Стрілець, на якому була афганська військова форма, відкрив вогонь по групі чиновників, серед яких також був один з командувачів сил США і НАТО в Афганістані генерал Скотт Міллер і один з керівників афганської поліції генерал Абдул Разік.

Разік загинув в результаті нападу разом з начальником розвідки провінції Кандагар і афганським журналістом.

Полковник Девід Батлер, представник американських сил в Афганістані, спочатку підтвердив в Twitter, що поранення отримали три людини: один американський службовець, один громадянин США і підрядник коаліції.

Проте потім в твітах, де обговорювалися повідомлення ЗМІ, які називали прізвище Смайлі, він підтвердив, що генерал отримав поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 18 жовтня після наради Афганістан-НАТО сталася стрілянина, загинули двоє людей.

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