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В Афганистане в результате авиаудара погибли 30 мирных жителей

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 10:55
В Афганистане в результате авиаудара погибли 30 мирных жителей
Иллюстративное фото (youtube/SMO Syria)

Авиаудар должен был уничтожить укрытие боевиков "Исламского государства"

В Афганистане в результате авиаудара, проведенного афганскими силами при поддержке авиации США, погибли как минимум 30 мирных жителей, 40 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что авиаудар был совершен в восточной части Афганистана и должен был уничтожить укрытие, используемое боевиками "Исламского государства".

"Удар случайно пришелся на фермеров возле поля. В результате атаки беспилотника погибли 30 рабочих на поле кедрового ореха и, по меньшей мере, 40 получили ранения", - сообщил член провинциального совета в восточной провинции Нангархар Сохраб Кадери.

Министерство обороны в Кабуле подтвердило инцидент, но отказалось сообщить детали несчастного случая.

Напомним, 17 сентября в Афганистане произошел взрыв во время предвыборного митинга президента Ашрафа Гани. В результате взрыва погибли не менее 24 человек.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан". По словам представителей "Талибана", атаки террористов-смертников были направлены на афганские силы безопасности.

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