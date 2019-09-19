ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Афганістані в результаті авіаудару загинули 30 мирних жителів

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 10:55
В Афганістані в результаті авіаудару загинули 30 мирних жителів
Ілюстративне фото (youtube/SMO Syria)

Авіаудар мав знищити укриття бойовиків "Ісламської держави"

Афганистане в результаті авіаудару, проведеного афганськими силами при підтримці авіації США, загинули як мінімум 30 мирних жителів, 40 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що авіаудар був здійснений у східній частині Афганістану і повинен був знищити укриття, що використовується бойовиками "Ісламської держави".

"Удар випадково припав на фермерів біля поля. В результаті атаки безпілотника загинули 30 робочих на полі кедрового горіха і, щонайменше, 40 отримали поранення", - повідомив член провінційного ради у східній провінції Нангархар Сохраб Кадери.

Міністерство оборони в Кабулі підтвердив інцидент, але відмовився повідомити деталі нещасного випадку.

Нагадаємо, 17 вересня в Афганістані стався вибух під час передвиборчого мітингу президента Ашрафа Гані. В результаті вибуху загинули не менше 24 осіб.

Відповідальність за теракт взяло на себе радикальний рух "Талібан". За словами представників "Талібану", атаки терористів-смертників були спрямовані на афганські сили безпеки.

В Афганістані бойовики атакували держустанову, постраждали 12 людей У Афганістані таліби дозволили роботу Червоного Хреста
Новини України Афганистанавіаудари
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся