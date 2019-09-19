В Афганістані в результаті авіаудару загинули 30 мирних жителів

Ілюстративне фото (youtube/SMO Syria)

Авіаудар мав знищити укриття бойовиків "Ісламської держави"

Афганистане в результаті авіаудару, проведеного афганськими силами при підтримці авіації США, загинули як мінімум 30 мирних жителів, 40 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що авіаудар був здійснений у східній частині Афганістану і повинен був знищити укриття, що використовується бойовиками "Ісламської держави".

"Удар випадково припав на фермерів біля поля. В результаті атаки безпілотника загинули 30 робочих на полі кедрового горіха і, щонайменше, 40 отримали поранення", - повідомив член провінційного ради у східній провінції Нангархар Сохраб Кадери.

Міністерство оборони в Кабулі підтвердив інцидент, але відмовився повідомити деталі нещасного випадку.

Нагадаємо, 17 вересня в Афганістані стався вибух під час передвиборчого мітингу президента Ашрафа Гані. В результаті вибуху загинули не менше 24 осіб.

Відповідальність за теракт взяло на себе радикальний рух "Талібан". За словами представників "Талібану", атаки терористів-смертників були спрямовані на афганські сили безпеки.