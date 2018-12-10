В Афганистане разбился военный вертолет, пострадали 5 человек

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Причиной падения могла стать техническая неисправность

В провинции Кандагар (Афганистан) произошло крушение военного вертолета вооруженных сил Афганистана, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на TOLO News .

Пострадавших госпитализировали. Причиной падения могла стать техническая неисправность.

Отметим, 31 октября, в Афганистане, в районе Анара Дара провинции Фарах, потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились до 25 человек.

Также 2 сентября в результате крушения молдавского вертолета Ми-8 в Афганистане погибли 12 человек. Вертолет, принадлежавший авиакомпании Valan International Cargo Charter, упал вскоре после взлета с военной авиабазы в Мазари-Шарифе.

До этого 28 августа, в Греции разбился тренировочный военный самолет, в результате чего погиб один из пилотов.

Погиб капитан тренировочного самолета ВВС Греции Николаос Василею. Его спасатели нашли вскоре после инцидента в самом самолете. Второй пилот выжил после того, как смог выпрыгнуть с парашютом из воздушного судна. Сейчас он находится в больнице.