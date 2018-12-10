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В Афганістані розбився військовий вертоліт, постраждали 5 людей

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 20:45
В Афганістані розбився військовий вертоліт, постраждали 5 людей
Ілюстративне фото (twitter.com/banglatribune)

Причиною падіння могла стати технічна несправність

В провінції Кандагар (Афганістан) відбулося падіння військового вертольота збройних сил Афганістану, в результаті чого постраждали п'ять людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на TOLO News .

Постраждалих госпіталізували. Причиною падіння могла стати технічна несправність.

Зазначимо, 31 жовтня, в Афганістані, в районі Анара Дару провінції Фарах, зазнав аварії військовий вертоліт, на борту якого знаходилися до 25 осіб.

Також 2 вересня в результаті аварії молдавського вертольота Мі-8 в Афганістані загинуло 12 осіб. Вертоліт, що належав авіакомпанії Valan International Cargo Charter, впав незабаром після зльоту з військової авіабази в Мазарі-Шаріфі.

До цього 28 серпня, в Греції розбився тренувальний військовий літак, в результаті чого загинув один з пілотів.

Загинув капітан тренувального літака ВПС Греції Ніколаос Василею. Його рятувальники знайшли незабаром після інциденту в самому літаку. Другий пілот вижив після того, як зміг вистрибнути з парашутом з повітряного судна. Зараз він перебуває в лікарні.

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