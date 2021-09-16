В Афганистане "расцвел" черный рынок иностранных виз, - Tolo News

Издание сообщает, что по данным местных туристических агенства, сейчас легально можно получить только пакистанскую визу. Документы других государств продаются на "черном рынке" за большие деньги.

Директор афганского туристического агенства Шафи Самим рассказал изданию, что люди покупают визы на черном рынке по цене, вдвое или втрое превышающей обычную.

Граждане Афганистана и представители туристических агенств призывают иностранные государства открыть свои посольства, чтобы ликвидировать "черный рынок" виз.