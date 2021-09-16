В Афганістані "розцвів" чорний ринок іноземних віз, - Tolo News

Видання повідомляє, що за даними місцевих туристичних агентств, зараз легально можна отримати тільки пакистанську візу. Документи інших держав продаються на "чорному ринку" за великі гроші.

Директор афганського туристичного агентства Шафі Самим розповів виданню, що люди купують візи на чорному ринку за ціною, що вдвічі або втричі перевищує звичайну.

Громадяни Афганістану і представники туристичних агенств закликають іноземні держави відкрити свої посольства, щоб ліквідувати "чорний ринок" віз.