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В Афганістані "розцвів" чорний ринок іноземних віз, - Tolo News

Автор: Тіберій Юрик

В Афганістані з'явився "чорний ринок" віз через закриття більшості іноземних посольств. Підробні документи продають за великі гроші.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tolo News.

Видання повідомляє, що за даними місцевих туристичних агентств, зараз легально можна отримати тільки пакистанську візу. Документи інших держав продаються на "чорному ринку" за великі гроші.

Директор афганського туристичного агентства Шафі Самим розповів виданню, що люди купують візи на чорному ринку за ціною, що вдвічі або втричі перевищує звичайну.

Громадяни Афганістану і представники туристичних агенств закликають іноземні держави відкрити свої посольства, щоб ліквідувати "чорний ринок" віз.

Нагадаємо, що понад 150 ЗМІ припинили діяльність у 20 афганських провінціях після приходу до влади талібів.

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Афганистан