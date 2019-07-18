В Афганистане произошел взрыв возле здания полиции

На юге Афганистана в городе Кандагар произошел взрыв возле здания полиции, в результате которого девять человек погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Пажвак.

Также сообщается, что 60 человек получили ранения.

По информации местной полиции, перед зданием управления взорвался автомобиль.

"Автомобиль взорвался рядом с полицейским управлением в городе Кандагар, неизвестно число боевиков, которые проникли в здание поблизости и начали столкновение", - заявил представитель полиции Джамал Насир Баракзай.

Кроме того, после взрыва были слышны звуки стрельбы.

Радикальное движение "Талибан" взял на себя ответственность за взрыв.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате нападения боевиков на гостиницу в провинции Бадгиз на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 8 человек.

Кроме того, в Сомали произошло вооруженное нападение боевиков на отель Asaseey в городе Кисмайо. Число жертв возросло до 33 человек. Еще более 50 получили ранения.

Также в округе Карах провинции Герат на западе Афганистана были убиты 19 человек, в том числе девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь движения "Талибан" Муллах Гоусудинг и девять других боевиков.