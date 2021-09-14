В Афганистане прекратили работу более 150 СМИ после прихода талибов

По словам должностных лиц организаций, основными причинами являются как экономические проблемы, так и "новые ограничения".

"Продолжение этой тенденции вызывает опасения. Мы призываем международные организации немедленно принять меры для решения этой проблемы. В противном случае скоро наступит конец свободы прессы и других человеческих и гражданских свобод", - говорится в сообщении.

Организации, поддерживающие свободные СМИ в Афганистане, заявляют, что экономические проблемы в стране являются серьезными, а работа в условиях ограничений создает большие проблемы для СМИ.

Однако талибы заявили, что создадут безопасные условия для СМИ и журналистов, чтобы они могли продолжать свою работу.