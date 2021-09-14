UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Афганистане прекратили работу более 150 СМИ после прихода талибов

Автор: Мария Кучерявец

В Афганистане 153 СМИ в 20 провинциях прекратили свою деятельность после захвата страны боевиками радикального движения "Талибан". Это произошло меньше чем за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TOLOnews.

По словам должностных лиц организаций, основными причинами являются как экономические проблемы, так и "новые ограничения".

"Продолжение этой тенденции вызывает опасения. Мы призываем международные организации немедленно принять меры для решения этой проблемы. В противном случае скоро наступит конец свободы прессы и других человеческих и гражданских свобод", - говорится в сообщении.

Организации, поддерживающие свободные СМИ в Афганистане, заявляют, что экономические проблемы в стране являются серьезными, а работа в условиях ограничений создает большие проблемы для СМИ.

Однако талибы заявили, что создадут безопасные условия для СМИ и журналистов, чтобы они могли продолжать свою работу.

Напомним, недавно в НАТО сделали предупреждение талибам, захватившим власть в Афганистане и сформировали правительство.

Добавим, что в ЕС раскритиковали новое правительство Афганистана. Там утверждают, талибы не выполнили основные обещания.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТалибанАфганистан