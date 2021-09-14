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В Афганістані припинили роботу понад 150 ЗМІ після приходу талібів

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Афганістан, Вівторок 14 вересня 2021 11:34
В Афганістані припинили роботу понад 150 ЗМІ після приходу талібів Фото: в Афганістані припинили роботу понад 150 ЗМІ після приходу талібів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Афганістані 153 ЗМІ у 20 провінціях припинили свою діяльність після захоплення країни бойовиками радикального руху "Талібан". Це сталося менше ніж за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TOLOnews.

За словами посадовців організацій основними причинами є як економічні проблеми, так і "нові обмеження".

"Продовження цієї тенденції викликає побоювання. Ми закликаємо міжнародні організації негайно вжити заходів для розв'язання цієї проблеми. В іншому випадку скоро настане кінець свободи преси та інших людських і громадянських свобод", - йдеться в повідомленні.

Організації, що підтримують вільні ЗМІ в Афганістані, заявляють, що економічні проблеми в країні є серйозними, а робота в умовах обмежень створює великі проблеми для ЗМІ.

Однак таліби заявили, що створять безпечні умови для ЗМІ і журналістів, щоб вони могли продовжувати свою роботу.

Нагадаємо, нещодавно в НАТО зробили попередження талібам, які захопили владу в Афганістані і сформували уряд.

Додамо, що в ЄС розкритикували новий уряд Афганістану. Там стверджують, таліби не виконали основні обіцянки.

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Талібан Афганистан
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