В Афганістані припинили роботу понад 150 ЗМІ після приходу талібів

В Афганістані 153 ЗМІ у 20 провінціях припинили свою діяльність після захоплення країни бойовиками радикального руху "Талібан". Це сталося менше ніж за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TOLOnews.

За словами посадовців організацій основними причинами є як економічні проблеми, так і "нові обмеження".

"Продовження цієї тенденції викликає побоювання. Ми закликаємо міжнародні організації негайно вжити заходів для розв'язання цієї проблеми. В іншому випадку скоро настане кінець свободи преси та інших людських і громадянських свобод", - йдеться в повідомленні.

Організації, що підтримують вільні ЗМІ в Афганістані, заявляють, що економічні проблеми в країні є серйозними, а робота в умовах обмежень створює великі проблеми для ЗМІ.

Однак таліби заявили, що створять безпечні умови для ЗМІ і журналістів, щоб вони могли продовжувати свою роботу.