В Афганистане погибли 12 человек в результате авиаудара

В Афганистане 12 мирных жителей были убиты в результате двойного авиаудара на базе "Талибана" в северо-восточной провинции Кундуз. Еще 10 человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

В министерстве обороны Афганистана в Кабуле ранее заявили, что в результате ударов погибли более 40 боевиков "Талибана". Там не подтверждали никаких жертв среди гражданского населения. Расследование инцидента начнется когда воюющие стороны проведут мирные переговоры.

"Первый удар был нанесен по базе "Талибана", но второй привел к жертвам среди гражданского населения, поскольку они собрались на месте взрыва", - сказала член парламента Фатима Азиз, что представляет Кундуз.

Она также добавила, что в районе Ханабад провинции Кундуз погибли 11 гражданских лиц и пять человек пропали без вести.

По словам еще одного свидетеля, в результате авиаударов погибли 12 мирных жителей, в том числе дети, и 18 человек получили ранения.

Напомним, в северной афганской провинции Тахар минимум 14 силовиков погибли во время перестрелки с террористической группировкой "Талибан".

Кроме того, боевики радикального движения "Талибан" напали на военный комплекс в провинции Вардак, в результате нападения погибли 126 сотрудников службы безопасности Афганистана.