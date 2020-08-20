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В Афганистане талибы атаковали спецназовцев, есть погибшие

Четверг 20 августа 2020 12:16
В Афганистане талибы атаковали спецназовцев, есть погибшие
Фото: спецназовцы (wikimedia.by Marines)
Автор: Андрей Козловский

Между талибами и афганскими силами безопасности перестрелка продолжалась несколько часов

Сегодня ночью в северной афганской провинции Тахар, по меньшей мере, 14 силовиков погибли во время перестрелки с террористической группировкой "Талибан". Еще шесть военных были ранены.

Об этом сообщает TOLO News.

Как сообщается, террористы напали на силовиков в районе Кваджа Бахауддин. Противостояние между талибами и афганскими силами безопасности продолжалось несколько часов. Отмечается, что среди погибших 13 спецназовцев и один полицейский.

Напомним, ранее талибы атаковали базу в Афганистане, и убили пятерых солдат.

Кроме того, боевики радикального движения "Талибан" напали на военный комплекс в провинции Вардак, в результате нападения погибли 126 сотрудников службы безопасности Афганистана.

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