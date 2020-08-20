В Афганистане талибы атаковали спецназовцев, есть погибшие

Фото: спецназовцы (wikimedia.by Marines)

Между талибами и афганскими силами безопасности перестрелка продолжалась несколько часов

Сегодня ночью в северной афганской провинции Тахар, по меньшей мере, 14 силовиков погибли во время перестрелки с террористической группировкой "Талибан". Еще шесть военных были ранены.

Об этом сообщает TOLO News.

Как сообщается, террористы напали на силовиков в районе Кваджа Бахауддин. Противостояние между талибами и афганскими силами безопасности продолжалось несколько часов. Отмечается, что среди погибших 13 спецназовцев и один полицейский.

Напомним, ранее талибы атаковали базу в Афганистане, и убили пятерых солдат.

Кроме того, боевики радикального движения "Талибан" напали на военный комплекс в провинции Вардак, в результате нападения погибли 126 сотрудников службы безопасности Афганистана.