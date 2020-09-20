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В Афганістані загинули 12 людей внаслідок авіаудару

Провінція Кундуз, Неділя 20 вересня 2020 10:28
В Афганістані загинули 12 людей внаслідок авіаудару
Фото: бойовики "Талібану" (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)
Автор: Андрій Козловський

В Афганістані 12 мирних жителів були вбиті в результаті подвійного авіаудару на базі "Талібану" в північно-східній провінції Кундуз. Ще 10 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

В міністерстві оборони Афганістану в Кабулі раніше заявили, що в результаті ударів загинуло понад 40 бойовиків "Талібану". Там не підтвердили ніяких жертв серед цивільного населення. Розслідування інциденту почнеться, коли воюючі сторони проведуть мирні переговори.

"Перший удар було завдано по базі "Талібану", але другий призвів до жертв серед цивільного населення, оскільки вони зібралися на місці вибуху", - сказала член парламенту Фатіма Азіз, що представляє Кундуз.

Вона також додала, що в районі Ханабад провінції Кундуз загинули 11 цивільних осіб і п’ять чоловік пропали без вісті.

За словами ще одного свідка, в результаті авіаударів загинули 12 мирних жителів, в тому числі діти, і 18 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, у північній афганській провінції Тахар щонайменше 14 силовиків загинули під час перестрілки з терористичним угрупуванням "Талібан".

Крім того, бойовики радикального руху "Талібан" напали на військовий комплекс в провінції Вардак, в результаті нападу загинули 126 співробітників служби безпеки Афганістану.

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