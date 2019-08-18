В Афганистане подорвался микроавтобус с гражданскими, есть жертвы

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В результате взрыва погибли 9 гражданских

В воскресенье, 18 августа, в результате подрыва микроавтобуса, который перевозил гражданских, на севере Афганистана погибли по меньшей мере 9 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как сообщается, взрывное устройство сработало на пути движения микроавтобуса с гражданскими в северной провинции Балх. В результате взрыва погибли 9 человек. По данным издания, все погибшие были мирными жителями.

На данный момент ни одна из действующих в регионе террористических организаций не взяла на себя ответственность за инцидент.

Напомним, что в субботу, 17 августа, в Кабуле произошел взрыв во время празднования свадьбы. Взрыв мог вызвать террорист-смертник. Сообщалось о десятках погибших и раненых, однако точное число не называли. В момент взрыва на свадьбе находились более тысячи человек.

Позже стало известно, что в результате взрыва на свадьбе погибли по меньшей мере 63 человека и еще более 180 человек получили различные ранения. Ни одна террористическая группировка еще не взяла на себя ответственности за совершенное преступление.

РБК-Украина писало, что 7 августа в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, возле полицейского участка в Кабуле в Афганистане погибли 14 человек, еще 145 получили ранения.