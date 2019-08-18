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В Афганістані підірвався мікроавтобус з цивільними, є жертви

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 10:50
В Афганістані підірвався мікроавтобус з цивільними, є жертви
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Внаслідок вибуху загинули 9 цивільних

У неділю, 18 серпня, в результаті підриву мікроавтобусу, який перевозив цивільних, на півночі Афганістану загинули щонайменше 9 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як повідомляється, вибуховий пристрій спрацював на шляху руху мікроавтобусу з цивільними у північній провінції Балх. В результаті вибуху загинули 9 осіб. За даними видання, всі загиблі були мирними жителями.

На даний момент жодна з діючих в регіоні терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за інцидент.

Нагадаємо, що у суботу, 17 серпня, в Кабулі стався вибух під час святкування весілля. Вибух міг спричинити терорист-смертник. Повідомлялося про десятки загиблих та поранених, однавік точної кількості не називали. В момент вибуху на весіллі перебували понад тисяча осіб.

Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху на весіллі загинули щонайменше 63 людини та ще понад 180 осіб отримали різні поранення. Жодне терористичне угрупування досі не взяло на себе відповідальності за скоєний злочин.

РБК-Україна писало, що 7 серпня в результаті вибуху автомобіля, начиненого вибухівкою, неподалік поліцейської дільниці в Кабулі в Афганістані загинули 14 осіб, ще 145 отримали поранення.

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Новини України АфганистанВибух
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