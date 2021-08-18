В Афганистане открыли огонь по митингующим: появились первые жертвы

В афганской провинции Нангархар талибы открыли огонь по митингующим в поддержку национального афганского флага. В результате погибли два человека и еще 10 пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Al Jazeera.
Члены движения "Талибан" открыли огонь по протестующим, которые вышли на мирную акцию.
Такая же акция прошла в провинции Хост. в ней приняли участие десятки афганцев.
Телеканал TOLO news сообщил, что после захвата Кабула талибы подняли над зданиями госучреждений афганской столицы белые флаги "Исламского эмирата Афганистан" с начертанной черным цветом шахадой (свидетельством веры).