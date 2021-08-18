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В Афганістані відкрили вогонь по мітингувальниках: з'явилися перші жертви

Автор: Анастасія Рокитна

В афганській провінції Нангархар таліби відкрили вогонь по мітингувальниках на підтримку національного афганського прапора. В результаті загинули дві людини і ще 10 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Al Jazeera.

Члени руху "Талібан" відкрили вогонь по протестувальниках, які вийшли на мирну акцію.

Така ж акція пройшла в провінції Хост. В ній взяли участь десятки афганців.

Телеканал TOLO news повідомив, що після захоплення Кабула таліби підняли над будівлями держустанов афганської столиці білі прапори "Ісламського емірату Афганістан" з накресленою чорним кольором шахадою (свідченням віри).

Нагадаємо, таліби відкрили вогонь по мітингувальниках в Афганістані.

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АфганистанТалібан