Талибы открыли огонь по митингующим в Афганистане: что происходит

В афганской провинции Нангархар люди вышли на акцию поддержки национального флага. Представители "Талибана" открыли огонь по митингующим.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Asvaka .

Сообщается, что уже есть убитые и раненые, но их точное количество неизвестно.

#Taliban open fire on a protest caries the Afghan national flag & asking the Taliban to not take down this Flag , Nangarhar-Surkhroad District #Afganisthan #Afghanistan pic.twitter.com/OcoKEueHTq — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 18, 2021

Десятки людей вышли на улицы, держа флаг в руках, они проводили мирную акцию, когда талибы начали стрелять.

После этого демонстранты начали убегать.

СМИ сообщают об убитых и раненых, среди которых есть и журналисты.