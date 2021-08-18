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Талибы открыли огонь по митингующим в Афганистане: что происходит

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Нангархар, Среда 18 августа 2021 12:10
Талибы открыли огонь по митингующим в Афганистане: что происходит Фото: талибы открыли огонь по афганцам (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В афганской провинции Нангархар люди вышли на акцию поддержки национального флага. Представители "Талибана" открыли огонь по митингующим.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Asvaka.

Сообщается, что уже есть убитые и раненые, но их точное количество неизвестно.

Десятки людей вышли на улицы, держа флаг в руках, они проводили мирную акцию, когда талибы начали стрелять.

После этого демонстранты начали убегать.

СМИ сообщают об убитых и раненых, среди которых есть и журналисты.

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