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В Афганистане остается еще около 90 украинцев. МИД работает над путями эвакуации

Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 23 августа, Украина выполнила третий рейс из Кабула, эвакуировав из захваченного талибами Афганистана 41 украинца и 57 афганцев. Однако по состоянию на сегодня в Афганистане продолжают находиться около 90 граждан Украины.

Об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины. МИД и наше посольство в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами сейчас прорабатывают возможные пути эвакуации наших граждан из Афганистана, в том числе с привлечением логистических возможностей западных партнеров", - заявил он.

Николенко отметил, что приоритетом является эвакуация украинских граждан и членов их семей, но Украина также не исключает и эвакуацию иностранцев, если для этого будут возможности.

Напомним, Россия заявила, что эвакуирует из Афганистана граждан Украины. Всего российская сторона планирует забрать из Афганистана около 500 человек.

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МИД УкраиныУкраинаАфганистанКабул