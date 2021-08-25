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В Афганістані залишається ще близько 90 українців. МЗС працює над шляхами евакуації

Автор: Дмитро Левицький

У понеділок, 23 серпня, Україна виконала третій рейс з Кабулу, евакуювавши з захопленого талібами Афганістану 41 українця та 57 афганців. Однак станом на сьогодні в Афганістані продовжують перебувати близько 90 громадян України.

Про це РБК-Україна сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України. МЗС та наше посольство в Таджикистані разом з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації наших громадян з Афганістану, зокрема із залученням логістичних можливостей західних партнерів", - заявив він.

Ніколенко зазначив, що пріоритетом є евакуація українських громадян та членів їхніх родин, але Україна також не виключає і евакуацію іноземців, якщо для цього будуть можливості.

Нагадаємо, Росія заявила, що евакуює з Афганістану громадян України. Загалом російська сторона планує забрати з Афганістану близько 500 людей.

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МЗСУкраїнаАфганистанКабул