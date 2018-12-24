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У Афганістані повідомили кількість жертв нападу бойовиків на міністерство

Новини » Надзвичайні події    24.12.2018 - 23:07
У Афганістані повідомили кількість жертв нападу бойовиків на міністерство
Фото: полиция Афганистана (moi.gov.af)

Силами безпеки після 8-годинної операції були звільнені понад 300 людей

У столиці Афганістану Кабулі під час нападу бойовиків на урядову будівлю загинули 29 людей і ще 23 отримали поранення. Про це повідомили сили безпеки Кабулу, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Силами безпеки після 8-годинної операції були звільнені понад 300 людей, які перебували в будівлі, де розташовані міністерство працевлаштування і кілька інших державних установ

Речник міністерства внутрішніх справ Насрат Рахімі повідомив, що троє нападників були вбиті силами безпеки, четвертий - загинув, підірвавшись в автомобілі.

Відповідальності за напад на себе поки що не взяло жодне угруповання.

Нагадаємо, 24 грудня в Кабулі після вибуху автомобіля біля Міністерства громадських робіт бойовики увірвалися в урядову будівлю і взяли в заручники мирних жителів. На момент інциденту в будівлі перебували сотні державних службовців. Сили безпеки евакуювали понад 200 людей, однак багато людей залишалися в заручниках у бойовиків.

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