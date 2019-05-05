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В Афганистане произошел взрыв у здания полиции

Новости » Происшествия    05.05.2019 - 17:30
В Афганистане произошел взрыв у здания полиции
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате взрыва пострадали 30 человек

У полицейского здания в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана произошел взрыв, в результате чего пострадали 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Khaama Press.

Как сообщается, группа вооруженных боевиков совершили нападение на полицейский участок. Силовики обезвредили двух нападающих.

Отмечается, что в результате взрыва и последующего нападения пострадали по меньшей мере 30 человек. Все пострадавшие были госпитализированы. Информации об их состоянии нет.

Напомним, ранее отряд сил специального назначения национальной полиции Афганистана ликвидировал одного из главарей террористической организации "Исламское государство". Боевик, известный под именем Муфты Узбек, был уничтожен силами безопасности вблизи поселка Дахана-е-Горы в северо-восточной провинции Баглан.

РБК-Украина писало, что в Афганистане за сутки во время проведения операции коалиционные войска и афганская армия в разных районах страны уничтожили не менее 30 боевиков группировки ИГИЛ и "Талибан".

Добавим, 9 февраля в Афганистане ликвидировали более 50 боевиков. По данным афганских военных, в ходе операции в провинции Гильменд было ликвидировано по меньшей мере 31 боевик движения "Талибан", еще 11 талибов были убиты во время атаки сил специального назначения в провинции Вардак.

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