В Афганистане на мине подорвалась группа археологов, есть погибший

Группа археологов подорвалась на придорожной мине

В Афганистане на востоке Кабула на мине подорвалась группа археологов, в результате чего погиб один из членов группы. Об этом сообщает местный телеканал Tolo News.

Сообщается, что, по данным Министерства информации и культуры Афганистана, в результате взрыва на востоке Кабула погиб, по меньшей мере, один человек. Еще два члена археологической группы и водитель автомобиля, на котором они ехали, получили ранения. Также сообщается, что авто подорвалось на придорожной мине.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за инцидент.

Напомним, ранее на востоке Афганистана правительственные войска по ошибке застрелили 9 человек в ходе антитеррористического рейда. По словам представителя местных властей, после стрельбы большинство жертв идентифицировали как гражданских.